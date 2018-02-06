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انتبه.. الاضطرابات النفسية تستدعي استشارة الطبيب "فورا"

6/2/2018

قد يكون من الطبيعي أن يتعرض أي شخص للشعور أحيانا بالإعياء وعدم القدرة على التعاطي مع الحياة.

ولكن إذا لم يكن هناك سبب لهذه الحالة المزاجية السيئة، وإذا أسفرت عن تعثر إتمام مهام الحياة اليومية، فلا بد حينئذ من البحث سريعًا عن مساعدة لدى مختص.

وذكرت الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين، أنه يمكن التوجه في البداية لممارس عام كخطوة أولية، ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنه يمكن التوجه مباشرة إلى طبيب نفسي أو معالج نفسي لمن يرغب في ذلك.

وأكدت الرابطة أهمية ذلك بأنه كلما تم اكتشاف أية مشكلة نفسية بشكل مبكر، كانت فرص العلاج أفضل.

وأشارت الرابطة إلى أنه غالبًا ما تكون المعاناة الناتجة عن الاضطرابات النفسية قابلة للعلاج.

وأوضحت أن المدة التي يستغرقها العلاج تتوقف على طبيعة المرض، لافتة إلى أن بعض المرضى يحتاجون مثلًا لبضع جلسات فحسب لدى معالج نفسي، فيما يستلزم الأمر متابعة طبية طوال الحياة  لمرضى آخرين.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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