إصابات الرأس تزيد احتمالات الإصابة بالخرف

توصلت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة "أوميو" السويدية، إلى أن الإصابات أو الكدمات التي يتعرض لها رأس الإنسان ترفع من احتمال إصابته بالخرف في غضون مدة تصل إلى 30 سنة.

وقام العلماء بدراسات حللوا خلالها البيانات الطبية لنحو 3.3 مليون شخص، تم تسجيلها وجمعها على مدى 40 عامًا تقريبًا، حيث ركزوا على التاريخ الطبي لهؤلاء الأشخاص والإصابات التي تعرضوا لها وحالة جهازهم العصبي.

وبيت نتائج الدراسات أن إصابات الرأس، وخصوصًا تلك التي تؤثر على منطقة "القحفية" في الدماغ، تزيد من احتمال الخرف بمعدل ملحوظ.

وتَبين أن احتمال الإصابة بالخرف في السنة الأولى بعد حدوث الإصابة كان مرتفعًا بمعدل 80%، وفي السنوات الـ 15 اللاحقة كان احتمال الإصابة بالخرف نحو 45%.

ووصلت تلك النسبة إلى 25% على مدى السنوات الـ 30 من تعرض الناس لتلك الإصابات.