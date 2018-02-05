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منوعات|باكستان

شاهد: مسلحون يقتلون مغنّية باكستانية رفضت دعوتهم لحفل خاص

5/2/2018

قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين أطلقوا النارعلى مغنية وأردوها قتيلة بعد أن رفضت الذهاب بصحبتهم إلى حفل خاص.

وقال المسؤول في الشرطة سعيد خان إن الحادث وقع في مدينة ماردان شمال غربي البلاد السبت.

وقال خان إن الفنانة المعروفة باسم "سمبل" أطلقت عليها النار مرات عديدة وقتلت في منزلها بعد أن اقتحمه مسلحون وطلبوا منها الغناء لهم.

وقال خان إن الجناة فروا من المكان وتبحث الشرطة عنهم.

ووقعت هجمات مماثلة على فنانات في هذا الجزء من البلاد في السابق.

وقال مير بهادور، والد زوج المغنية المقتولة "ما إن فتحت الباب، دخلوا (غرباء) المنزل. أبلغتهم أنها (سمبل) ليست هنا، لكنهم قالوا إن لديهم معلومات أنها بالداخل".

وتابع: "دفعوني ووصلوا إلى الغرفة. جذبوها وأصروا على أن تذهب معهم. رفضت، ثم فجأة بدأ (مسلح) إطلاق النار فيما وقف الآخرون إلى جواره".

واستطرد باكيًا "قتلوا زوجة ابني، ولم أتمكن من القيام بشيء في ذلك الوقت، حيث إنني كبير في السن ولم يكن معي أي شيء يمكنني من المساعدة."

فيما قالت الطفلة ذكرى، ابنة المغنية المقتولة "الشخص الذي قتل أمي.. طلبي هو قطع اليد التي قتل بها أمي، ووضعها تحت قدمي".

وتابعت باكية "لم يكن لي غير أمي. الآن ذهبت. فقدت والدي أيضًا وسوف أعتمد الآن على جدي وجدتي وعمتي."

المصدر : أسوشيتد برس
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