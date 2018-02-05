البث الحي
منوعات|الهند

شاهد: رياضات غريبة في "الأولمبياد الريفي" بالهند

5/2/2018

شهد ما يعرف باسم "الأولمبياد الريفي" في الهند رياضات غريبة، كان من بينها سباق بين الفيلة، واستعراضات للقوة، وسباقات خطرة.

وبدأ المهرجان (الأحد) بقرية كيلا ريبور بولاية البنجاب الهندية، وتضمن ما يتراوح بين 40 و50 رياضة، اتسم بعضها بالغرابة.

وتضمنت عروض المهرجان فقرات أكروباتية قام بها عدد من الرجال والنساء وكبار السن على دراجات نارية، بينما تسابق عدد من الرجال على جرّ دراجات نارية بأسنانهم، في حين تسابق آخرون على التعرض للدهس بسيارات مرت من فوق أجسادهم.

ويقول المنظمون إن الهدف من هذه الألعاب هو المحافظة على تقاليد وثقافة ولاية البنجاب، وربط الأجيال الجديدة بجذورهم، حيث يُنظم المهرجان منذ عام 1933.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)