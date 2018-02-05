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شاهد: رمي البلطة للتخلص من التوتر

5/2/2018

افتتح ناد فريد من نوعه يتيح لزبائنه من الجنسين التخلص من التوتر والغضب بطريقة مبتكرة فرعا جديدا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبدأ النادي نشاطه في كندا عام 2014 وتوسع في فروعه ليصبح لديه 16 فرعا في كندا والولايات المتحدة.

وتقول لورين هاتشنسون مديرة الفرع الجديد إن النادي يتيح "لزبائنه رمي بلطة حادة وثقيلة تجاه شيء ما بشكل قانوني من أجل التخلص من شحنات الغضب التي يشعرون بها".

وتضيف أن النادي شهد العديد من "حفلات الطلاق" قام فيها المشاركون بالتنفيس عن غضبهم.

ورفض أحد زبائن النادي الإفصاح عما كان يفكر به خلال رميه للبلطة لكنه قال إنهم "أناس أشرار، يستحقون ضربهم ببلطة في رأسهم".

وتعتقد هاتشنسون إن فرص الجنسين تتساوى في مهارة رمي البلطة، بل على العكس، ترى أن الرجال لا يتقبلون النصائح ويحبطون بسهولة ويؤثر الفشل في إصابة الهدف على ذواتهم".

المصدر : رويترز
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