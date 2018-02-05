شاهد: حكاية مغربية نذرت نفسها لمساعدة مريضات السرطان

نذرت مواطنة مغربية نفسها لمساعدة مريضات السرطان في بلادها.

وتحولت جمعية جنات (غير الحكومية) في مدينة الرباط إلى ملاذ للنساء المصابات بمرض السرطان. وتستقبل الجمعية 25 مريضة كل أسبوع.

مؤسسة الجمعية المغربية، خديجة الكرتي استلهمت الفكرة من مأساتها الشخصية، وترى أن هذا المكان مصدر راحة كبيرة للنساء.

بعض النساء يأتين إلى الجمعية للإقامة وأخريات يأتين للحصول على الطعام والغرف المريحة للقاء أخريات.

وبالنسبة لفوزية المكاوي رفع عنها هذا المكان العبء المالي لمحاربة هذا المرض.

هناك امرأة مصابة بسرطان ولجأت إلى الجمعية للحصول على الدعم الذي قد لا تجده بسهولة في أي مكان آخر.

وامرأة تتوجه إلى الصيدلية للحصول على العلاج، فيما يجلب لها عبد الله ساسوي، المدير العالم لجمعية جنات غير الحكومية، الأدوية، لكنه يقول إن المؤسسة لا تملك سوى موارد محدودة.

وتحتاج الجمعية إلى 25 ألف دولار سنويًا لاستمرار عملها، وهذا المال توفره خديجة الكرتي وعدد آخر من المتبرعين.

وتقدم الحكومة المغربية قدرًا محدودًا من الدعم، بالاضافة الى حافلة ركاب صغيرة للجمعية.

وفي كل مرة تحتاج المريضات للذهاب إلى المستشفى، يقوم السائق بإيصالهن بالحافلة.

ووفق وزارة الصحة المغربية هناك أكثر من 200 ألف مريض بالسرطان في المغرب، ويبلغ متوسط الحالات المكتشفة سنويا 40 ألف حالة جديدة.

وتشكل نسبة النساء المصابات بسرطان الثدي نحو 36% من عدد مرضى السرطان.