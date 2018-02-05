شاهد: ثلوج الشمال تجتذب العراقيين في مهرجان للتزلج

يحتفل محبو التزلج على الجليد هذه الأيام بطقس شديد البرودة في مهرجان للتزلج على الجليد على قمة جبل كودو الذي يغطيه الجليد في كردستان العراق.

وكان جبل كودو، الذي يبعد نحو ساعتين بالسيارة عن مدينة أربيل عاصمة كردستان، منتجع شهيرا للتزلج إبان حكم الأسرة الملكية في العراق. ونُظم أول مهرجان للتزلج في المنطقة عام 1957، ولكنه توقف نتيجة للظروف السياسية.

وقال محمد زنكنه، وهو صحفي وناشط محلي، إن المهرجان مفيد في تشجيع رياضة التزلج على الجليد خاصة في كردستان العراق.

وتدفق عُشاق التزلج على الجليد على الجبل مع تنظيم مسابقة للتزلج تنافست فيها ثلاثة فرق محلية مختلطة، كما شارك عدد من الأجانب ضمن هذه الفرق.

وقالت إحدى المشاركات في المهرجان إنها سعيدة للغاية لمشاركتها لأول مرة في المسابقة، ولأنها حصلت على المركز الثالث بالرغم من أنها تدربت ليومين فقط قبل المشاركة في المسابقة.