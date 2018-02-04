موقع يساعد مستخدمي الإنترنت على تحسين أمنهم الإلكتروني

أطلقت مؤسسة "سيتزن لاب" الكندية خدمة جديدة لمساعدة مستخدمي الإنترنت على تحسين مستوى أمنهم الإلكتروني أثناء تصفح الشبكة الدولية من خلال استبيان تنفذه المؤسسة عبر موقعها على الإنترنت

ويمكن لزوار موقع مؤسسة "سيتزن لاب" ملء استبيان مسح باللغة الإنجليزية، يشمل معلومات عن الأجهزة المستخدمة في تصفح الإنترنت وأكبر المخاوف الرقمية لدى المستخدمين.

وبعد ملء الاستمارة يتلقى المستخدم بصورة فورية تقييما لدرجة تأمين استخدامه للإنترنت والمخاطر التي يواجهها اعتمادا على المعلومات والبيانات التي قدمها في الإجابة على الاستبيان، كما يتلقى توصيات بكيفية زيادة درجة التأمين.

في الوقت نفسه فإن موقع "سيتزن لاب" لا يقول فقط للمستخدم ما يجب عليه عمله لتحسين أمن استخدامه للإنترنت، وإنما يشرح طريقة عمل وفاعلية هذه الإجراءات، وهو ما يعني أنه حتى المستخدمين الأقل إجادة للتكنولوجيا يمكنهم الاستفادة منه.

على سبيل المثال فإن المستخدم يمكنه أن يتعلم كيفية إيجاد تطبيق يتسم بالأمان في المحادثة وطريقة الاستخدام بالإضافة إلى كيفية التمييز بطريقة أكثر سهولة بين رسائل البريد الإلكتروني الخطيرة والرسائل المزعجة غير الضارة.

كما يتيح الموقع مواد سهلة القراءة تتعلق بموضوعات مثل التحرش عبر الإنترنت والتشفير وتأمين تصفح الإنترنت.