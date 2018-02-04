شاهد: "سوق ليلي" بأستراليا يجذب السياح منذ 20 عاما

يستقبل "السوق الليلي" الذي يفتتح مرة واحدة في الأسبوع خلال أشهر الصيف بمدينة ملبورن الأسترالية العديد من السياح المحليين والأجانب.

ويعتبر السوق الذي يفتتح مساء أيام الأربعاء، مع بدء فصل الصيف بالبلاد بين نوفمبر/تشرين الثاني وأبريل/نيسان، محط اهتمام السياح منذ 20 عامًا.

السوق الذي يفتتح بين الساعة 17.00 و 22.00 في "ماركت كوين فيكتوريا" السياحي، يقدم لزواره فرصة تذوق مأكولات عالمية، ومشاهدة حفلات موسيقية حية، وعروضًا بهلوانية.

ويحتوي السوق على مواد للزينة وكتب مستعملة، وملابس تقليدية وفواكه طازجة ومقتنيات.

ويقدم السوق لزبائنه فرصة تذوق مأكولات من المطبخ الإسباني والإيطالي والتركي والبرازيلي والعديد من الدول الأخرى.

وقال سائح من كوريا الجنوبية "هذا المكان رائع، وله جو جميل جدًا".

بدوره قال سائح صيني، إنه تذوق الفطائر التركية وأشاد بمذاقها اللذيذ جدًا.

وقال اللبناني ميلاد غسون إنه أحب الفطائر كثيرًا، مضيفًا أن ذوق المطبخ التركي يشبه كثيرًا ذوق المطبخ اللبناني.

تجدر الإشارة إلى أن السوق الليلي بملبورن يفتتح كل عام منذ تأسيسه في عام 1998.