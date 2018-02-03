شاهد: اكتشاف مقبرة عمرها 4400 عام في مصر

أعلن وزير الآثار المصري خالد العناني، اليوم السبت، إن بلاده تمكنت من العثور على مقبرة تعود لـ 4400 عام بمنطقة هضبة الأهرامات الشهيرة غربي القاهرة.

وقال العناني، في مؤتمر صحفي بثته فضائيات مصرية بحضور سفراء غربيين من منطقة المقبرة، إن الكشف الأثري الجديد هو الأول في عام 2018 وليس الأخير.

وأوضح أن الاكتشاف عبارة عن مقبرة جديدة في منطقة الجبانة الغربية بهضبة الأهرامات، ترجع للأسرة الخامسة (عام 2494 إلى عام 2345 قبل الميلاد).

وأشار إلى أن هذه المقبرة تعود لكاهنة فرعونية تدعي "حتبت"، وكان لها مكانة اجتماعية كبيرة في عصرها.

ولفت إلى أن المقبرة تعود عمرها لأكثر من 4400 عاما تقريبا وبها نقوش نادرة، وتم العمل عليها منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي من جانب بعثة مصرية.

وتشهد مصر من وقت لآخر، الإعلان عن اكتشافات أثرية، وتزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين من بينها أكثر من مائة من الأهرامات الصغيرة بخلاف الأهرامات الثلاثة الأشهر بالجيزة، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.