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شاهد: اكتشاف مجموعة جديدة من الأسماك الحمراء النادرة

3/2/2018

احتفل علماء البحار في أستراليا باكتشاف مجموعة جديدة من الأسماك الحمراء النادرة، في وقت حرصوا فيه على إبقاء الموقع سريا.

ورصد العلماء أعدادا جديدة من سكان ما يمكن أن يكون أندر الأسماك في العالم في مياه جنوب شرق تسمانيا، بأستراليا، حيث تضاعف المجموعة بعد أن اكتشف العلماء مجموعة جديدة.

وفي العام الماضي كان يعتقد أن هناك أقل من 40 من الأسماك الحمراء لا تزال على قيد الحياة، والآن تأكد للعلماء أن أعدادها أكثر من ضعف ذلك.

يقول "أنتونيا كوبر" من معهد الدراسات البحرية والقطبية "رأيت ذيل سمكة حمراء مخبأة تحت بعض الطحالب الحمراء، وكان ذلك مرة واحدة وهو ما يشجع على تركيز البحث في المنطقة ". وعلى الرغم من ألوانها المبهجة، فإن سمك "اليد الأحمر الصغير" مخلوق بحري صعب المنال ويبلغ طوله بضعة سنتيمترات فقط، وكان العلماء على وشك التخلي عن آخر مطاردة لهم خلفه عندما اكتشفوا مجموعة جديدة من هذه الأسماك، ما أثار فرحة عارمة لديهم.

وحرص العلماء على إبقاء الموقع الجديد المخصص لهذا النوع من الأسماك طي الكتمان وذلك بسبب طبيعة تحركات هذا النوع من الأسماك والتي تتسم بالركون في مكان التبويض، ما يجعل أي حركة تسبب مصدر إزعاج كبير لها وبالتالي تركها البيوض.

ويقول الدكتور ريك ستيوارت إن الأسماك تضع بيوضها على قاعدة قطع من الأعشاب البحرية، لذا فإنها غالبا تتعرض للتخريب من قبل حركة البشر أو حتى من قبل القوارب، ما دعا إلى الحاجة للحصول على المنطقة المحمية وحتى إمكانية التكاثر في الأسر.

ويبدي العلماء حاليا تفاؤلا بخصوص زيادة أعداد هذه الأسماك، عن طريق الخطط التي تم وضعها.

المصدر : أسوشيتد برس
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