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شاهد: فرنسي يستوحي "مساكن الإسكيمو" لإيواء المشردين

28/2/2018

صمم مخترع فرنسي ملاجئ شبيهة بمساكن الإسكيمو لإيواء المشردين في بوردو، جنوب غربي فرنسا.

ويقول المخترع، إن الملاجئ التي قام بتصميمها، ترمي لحماية الناس خاصة في فصل الشتاء إذ يتيح التصميم على شكل خيام الإسكيمو، للفرد اكتساب خمس عشرة درجة إضافية داخل الملجأ مقارنة بالطقس في الخارج، وذلك ببساطة من خلال استخدام حرارة الجسم.

والمسكن الجديد مصنوع من مادة البولي إيثيلين المغطاة بطبقة من الألومينيوم لتعكس حرارة الجسم.

وأبدى مستخدمون للمأوى الجديد رضاهم، ويقول بابل، وهو أحد الأشخاص الذين استفادوا من المسكن " إنها أفضل من الخيمة، أدفأ وأأمن، هناك بعض الرياح الخفيفة ولكنها أفضل من الخيمة".

المصدر : مواقع فرنسية
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