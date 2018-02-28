شاهد: فرنسي يستوحي "مساكن الإسكيمو" لإيواء المشردين

صمم مخترع فرنسي ملاجئ شبيهة بمساكن الإسكيمو لإيواء المشردين في بوردو، جنوب غربي فرنسا.

ويقول المخترع، إن الملاجئ التي قام بتصميمها، ترمي لحماية الناس خاصة في فصل الشتاء إذ يتيح التصميم على شكل خيام الإسكيمو، للفرد اكتساب خمس عشرة درجة إضافية داخل الملجأ مقارنة بالطقس في الخارج، وذلك ببساطة من خلال استخدام حرارة الجسم.

والمسكن الجديد مصنوع من مادة البولي إيثيلين المغطاة بطبقة من الألومينيوم لتعكس حرارة الجسم.

وأبدى مستخدمون للمأوى الجديد رضاهم، ويقول بابل، وهو أحد الأشخاص الذين استفادوا من المسكن " إنها أفضل من الخيمة، أدفأ وأأمن، هناك بعض الرياح الخفيفة ولكنها أفضل من الخيمة".