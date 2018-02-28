شاهد: أب يحول دراجته إلى عربة مدرسية لحماية طفليه من البرد

أشفق أب تركي على أبنائه من المشي إلى المدرسة في برد ومطر الشتاء؛ فأدخل تعديلات على دراجة هوائية ثلاثية تمتلكها العائلة، لتؤدي مهمة توصيل الأبناء إلى المدرسة على أكمل وجه.

وقال "إمره أوزكليج أصلان"، إنه ركب محركًا صغيرا للدراجة، ووضع مقعدا لشخصين مكان السلة في الجزء الخلفي، وغطى الدراجة بالزجاج الشفاف للوقاية من البرد والمطر.

وأضاف أن الأمر استغرق منه 3 أشهر للتخطيط للتعديلات والإضافات وتنفيذها، إلا أن النتيجة كانت تحقيق الهدف، وإيصال ابنيه 14 و8 أعوام إلى المدرسة بأمان كل يوم.

ويقول أوزكليج أصلان إن المارة، في مدينة إزمير غربي تركيا الذي يعيش بها، ينظرون بدهشة إلى الدراجة التي كتب عليها عبارة "عربة مدرسية"، ويلتقط العديد منهم الصور لها.

وأعرب عن سعادته لتجنيب ابنيه السير إلى المدرسة في الظروف الجوية السيئة بإمكاناته الذاتية؛ إذ أنه لا يستطيع دفع أجرة حافلة المدرسة لابنيه.