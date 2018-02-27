شاهد: منتخب كرة من المصابين بمتلازمة داون يدعو أردوغان للعب

دعا أعضاء منتخب كرة الصالات التركي للمصابين بمتلازمة داون، الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكن باك للعب مباراة معهم.

وقال رئيس هيئة تنسيق ذوي الاحتياجات الخاصة في اتحاد كرة القدم التركي عمر غورسوي، إن لاعبي المنتخب صوروا مقطع فيديو أعربوا فيه عن رغبتهم في اللعب مع الرئيس أردوغان والوزير باك.

واعتبر غورسوي أن الدعوة التي قدمها لاعبي المنتخب لأردوغان وباك تحمل أهمية كبيرة، وقال إن اللاعبين من أصحاب متلازمة داون لديهم مهمة أخرى تتمثل في تعريف الرأي العام على مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن منتخب كرة الصالات التركي للمصابين بمتلازمة داون سيشارك في بطولة أوربا للمصابين بمتلازمة داون، وسيعقد معسكرين تدريبيين قبل البطولة.