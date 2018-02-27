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منوعات|إيطاليا

شاهد: مدينة الحمّص".. طعام سوري في وسط روما

27/2/2018

"حمّص تاون"، (أي مدينة الحمص) اسم مشروع يساعد عددا من اللاجئين السوريين في إيطاليا على كسب قوتهم من بيع الحمص والفلافل.

وتقول شذى صقر، التي ولدت في دمشق وانتقلت إلى إيطاليا عندما كانت في الثالثة من العمر، إنها تحاول مساعدة أبناء وطنها في ظل الحرب التي تشهدها سوريا.

وبدأ المشروع قبل عام، ويعمل به الآن نحو سبعة أفراد يعدون ويقدمون الطعام.

ويأمل مازن منصور، الذي يعمل في "حمص تاون"، أن يصبح المكان بداية حياة جديدة له في إيطاليا.

ولا يتوقف نشاط "حمص تاون" على بيع الوجبات السريعة للأفراد، ولكنه يقوم أيضا بتوفير الوجبات للحفلات والفعاليات وورش العمل المختلفة، ومن بينها فعاليات ينظمها عدد من المنظمات غير الربحية التي تعمل مع مهاجرين.

ودشن "حمص تاون" مؤخرا حملة لجمع 75 ألف يورو (نحو 92 ألف دولار) من المقرر أن تستخدم لتطوير المشروع، ونقل مطبخ شذى، حيث تطهى معظم الوجبات، إلى مقر كامل ذي مطبخ واسع وبه آلات ومكاتب ومكتب استقبال لتلقي الطلبات مباشرة.

المصدر : أسوشيتد برس
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