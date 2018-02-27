شاهد: في هذا المكان.. يمكنك التحليق بسيارتك فوق الغيوم!

تشق السيارات طريقها في جبل "جان كورطران" بولاية آرتفين التركية، فوق مستوى الغيوم التي تغطي المنطقة، في مشهد ساحر.

كل من يسلك الطريق الواصل بين قضائي هوبا وبورتشكا بولاية آرتفين شمال شرقي تركيا، تسحره المناظر الخلابة عند موقع جبل "جان كورطران"، حيث تغطي الغيوم الجبال والوديان في منظر قل نظيره.

وتوصف ولاية آرتفين الشهيرة بطبيعتها الخلابة ووفرة مياهها، وغاباتها الخضراء بأنها "جزء من الجنة على الأرض".

كما تشتهر آرتفين بجسورها وكنائسها التاريخية، وتلالها، وجبالها التي تغطيها الثلوج على مدار السنة، وبحيراتها البركانية، ووفرة غطاءها النباتي، وحيواناتها البرية، ومصايفها، وبحيراتها التي تحيط بها الغابات.

ويقصد الولاية الكثير من المصورين المحترفين والهواة لإلتقاط صور لجمال طبيعتها، في حين يكون منظر غروب الشمس عند قمة جبل جان كورطران غاية في الجمال، حيث يتوقف أصحاب السيارات عند أعلى الجبل لالتقاط الصور.

وقال التركي "سرتاج شن تورك"، لقد كنت في طريقي من مدينة آرتفين إلى قضاء هوبا، حيث شاهدت الغيوم الغامرة للوادي، وظننت إن البحر قد تسرب إلى ما بين الجبال.

وأضاف "المنظر هنا جميل وساحر جداً، حيث توقفت والتقطت صورا فوتوغرافية، لأن المرء نادراً ما يشاهد مناظر غاية في الروعة كهذه في حياته".