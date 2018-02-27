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شاهد: استعراض "للكلاب" في مدينة لاهور الباكستانية

27/2/2018

شارك أكثر من 300 كلب من 32 فصيلة، في عرض مخصص للكلاب في مدينة لاهور الباكستانية، حيث تشهد تربية هذا الحيوان رواجا في تلك المدينة.

وشاركت كلاب من شتى أنواع الفصائل في "العرض المميز" وتفنن أصحابها في طريقة عرضها بصحبة الموسيقى والحركات الإيقاعية، مثلها مثل الخيول في ذلك.

واهتم أصحاب الكلاب  المشاركة بالعرض كذلك  بمظهرها، لكي يكي يكون لها حظ أوفر للفوز بالجائزة المقدمة من قبل هيئة التحكيم.

ومن جانبها قامت هيئة التحكيم لمسابقة عرض الكلاب بفحص الكلاب المشاركة في العرض من الناحية الصحية واللياقة وغيرها.

ويقول أحد المشاركين "محمد خان" إن كلبه من فصيلة البولدوغ، ويشير إلى أنه اشترى كلبين من هذه الفصيلة لأن الناس هنا يحبونها كثيرا.

ويوضح وقار حسين – من الحضور- أنه أتى لمشاهدة عرض الكلاب، ويقول " إن الحدث جيد، وأنا متشوق جدا".

ولاهور، هي عاصمة إقليم البنجاب وتعتبر ثاني أكبر مدينة في باكستان ومركزا ثقافيا وعلميا وتاريخيا، وتسمى قلب باكستان، وتقع على ضفاف نهر الراوي، ويبلغ عدد سكانها حوالي (عشرة ملايين نسمة).

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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