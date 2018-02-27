جيل الألفية يتجه ليصبح الجيل الأكثر سمنة

قال خبراء في مجال الصحة إن جيل الألفية يتجه لأن يصبح الجيل الأكثر سمنة على الإطلاق، محذرين من أضرارها التي قد تسبب 13 نوعًا من مرض السرطان.

وذكرت مؤسسة "أبحاث السرطان" في بريطانيا، أن هناك علاقة بين إصابة الأفراد اليافعين بالسمنة والإصابة بأمراض السرطان، ومن هذه الأمراض هي سرطان الثدي والأمعاء والكلى وغيرها من الأمراض، كما تسعى المؤسسة للتعريف بالمخاطر الصحية المرتبطة بالسمنة.

وتعد بريطانيا من أكثر الدول التي تعاني من زيادة في معدلات السمنة المفرطة على مستوى أوربا الغربية حيث ازداد انتشار السمنة في بريطانيا من 15% في عام 1993 إلى 27% في عام 2015.

وقالت ليندا بولد المتحدثة باسم المؤسسة إن "الدهون الزائدة المتراكمة في الجسم تضر بالخلايا وإن هذه الأضرار قد تتراكم بمرور الوقت وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنفس الطريقة التي يسببها الضرر الناتج عن التدخين.

وأشارت إلى أن جيل الألفية يعرف باتباع حميات غذائية تبدو صحية، إلا أنه ليس هناك أفضل من الالتزام بنظام غذائي متوازن.

وأوضحت أن الإكثار من تناول الفواكه والخضار وغيرها من الألياف الطبيعية مثل الحبوب الكاملة وتفادي تناول الوجبات السريعة يعد أفضل طريقة للبقاء في صحة جيدة.

يذكر أن حملات التوعية التي ربطت بين التدخين والإصابة بمرض السرطان أدت إلى انخفاض نسبة التدخين بشكل كبير بين الشباب، لذا يجب التعريف بمخاطر مرض السمنة وعلاقتها بالإصابة بالسرطان للوصول الى نفس النتيجة.