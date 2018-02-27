احذر من الأطعمة ذات السكريات الخفية

إنّ مراقبة الكمية التي نتناولها من الشكولاتة وحلوى الجيلي والكعكات، أمر جيد ولكّنه ليس كافيا، فهناك أطعمة أخرى غنية بالسكر مثل زبادي الفواكه والعصائر.

وزبادي الفواكه، يبدو بأنه صحي ولكنه "قنبلة سكريات" بحسب خبير التغذية الطبيب ماتياس ريدل، الذي يقول إن هناك ما يعادل ستة مكعبات سكر في كل 150 جراما من زبادي الفواكه، كما أن الزبادي المنخفض الدهون غالبا ما يكون به أيضا محتوى إضافي من السكر ليجعل مذاقه يشبه الزبادي الكامل الدسم.

أمّا البديل الأمثل لذلك، فهو مزج الفواكه الطازجة أو المجمدة مع الزبادي السادة، بحسب خبيرة التغذية أنتونيا فيدكيند، ويجب أن تكون الفواكه المجمدة في هذه الحالة من غير إضافة سكر.

وبالنسبة للعصائر ومشروبات الفواكه، فإنها صحية ولكن ليس في كل أشكالها، كما يشير ريدل، الذي يوضح أن مشروبات جرى شراؤها من المتجر عادة ما تحتوي في الأساس على عصير تفاح أو عصير آخر إلى جانب نسبة عالية من الفركتوز" أو سكر فواكه، وأن عصائر الفواكه غالبا ما تحتوي مادة مركزة أو نكتار على سكر مضاف، ويؤكد أنه وبشكل عام من الأفضل تناول الفواكه الطازجة عن شربهافي شكل عصائر.

ويضيف أن البديل الأفضل من ذلك هو المياه بالأعشاب أو الزنجبيل أو قطع الفواكه أو الخضروات، ويقول إن هذا المزيج ليس شهيا فحسب ولكن يرضي العين أيضا.

وفيما يختص بالصلصة ومرق التوابل والغموس، فإن ريدل يؤكد أن التتبيلة الموضوعة في زجاجات دائما ما تحتوي تقريبا على سكر مضاف وغالبا في شكل شراب جلوكوز والأمر عينه ينطبق على أكياس الشوربة وصلصة الباربكيو والكاتشب والغموس المعد مسبقا.

ويقترح بديلا لذلك تتبيلة السلطة المصنوعة منزليا والمرق المصنوع بالأعشاب الطبيعية، كما أن هناك أيضا الجبنة الكريمي الممزوجة بالأعشاب والخضروات كبديل شهي للمنتجات سهلة الفرد التي تشترى من المتجر.

وتقول خبيرة التغذية كارولين هاوك عن رقائق الكورن فليكس التي يتناولها الكثير من الأشخاص الواعين بالصحة على الإفطار ويشعرون بالرضا إن "الحبوب والكورن فليكس المحلاة مليئة بالسكر" وتقترح البديل المتمثل في مزج الشوفان والذي تعد حفنة منه جزءا من أي نظام غذائي، مع رقائق الحبوب غير المعالجة ووضع القرفة والمكسرات عليه.