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أول شبكة هاتف محمول على سطح القمر العام المقبل

27/2/2018

أعلن تحالف من شركات عالمية للاتصالات أنها تعمل على إقامة أول شبكة للهواتف المحمولة على سطح القمر العام المقبل.

وستتيح الشبكة البث من سطح القمر إلى الأرض في إطار مشروع لدعم أول بعثة للقمر ممولة من القطاع الخاص.

وقالت شركتا فودافون ألمانيا ونوكيا لمعدات الشبكات وشركة أودي لصناعة السيارات إنها تعمل معا لدعم البعثة وذلك بعد مرور 50 عاما على سير أول رواد فضاء من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" على سطح القمر.

وستعمل الشركات على تطوير شبكة مجهزة للعمل في الفضاء ستكون على هيئة جسم صغير يزن نحو كيلوغرام واحد.

وذكرت فودافون أن الشركات تعمل مع شركة خاصة في برلين بهدف إطلاق المهمة في 2019 من كيب كنافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية على متن صاروخ فالكون 9 تابع لشركة سبيس إكس.

المصدر : رويترز
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