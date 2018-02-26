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شاهد: نوكيا تكشف عن هاتفها الجديد "نوكيا 8"

25/2/2018

كشفت شركة نوكيا عن هاتف"نوكيا 8″ الذي خضع لعملية تصنيع شديدة التنظيم مكونة من 40 مرحلة وتم معالجة سطحه وصقله بأكسيد الألومنيوم لضمان تميز تصميمه الذي يتناغم مع هيكل من قطعة واحدة.

ويتمتع هاتف "نوكيا 8" بهيكل انسيابي مكون من قطعة واحدة، ما يتيح الإمساك بالهاتف بسهولة.

يتمتع الهاتف بهيكل انسيابي مما يتيح لك الإمساك بالهاتف بسهولة براحة يدك (رويترز)

وهذا هو أول هاتف محمول مزود بوضع Dual-Sight، ما يتيح استخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية في آنٍ واحد للحصول على مقاطع فيديو وصور على شاشة مقسمة.

ويملك الهاتف كاميرتين رفيعتين، 13 ميغابكسل وهما مزودتان بعدسات ZEISS.

ويمتاز هاتف نوكيا 8 باحتوائه على كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل مع إمكانية التقاط صور مزدوجة، وهي مزودة بمستشعرات ملونة وأحادية اللون، والهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل تتيح التصوير بزاوية واسعة والتركيز التلقائي من خلال اكتشاف المرحلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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