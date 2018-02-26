شاهد: قيادة متهورة لسيدة في محطة وقود

كادت سائقة متهورة أن تتسبب في كارثة بعد أن سحبت مضخة البنزين بسيارتها خلال قيامها بالتزود بالبنزين في محطة وقود شرق الصين.

وأظهرت لقطات، صورتها كاميرات المراقبة، السيارة وهي تتحرك قبل أن تقوم الموظفة بفصل خرطوم التموين عن السيارة. وعندما حاولت الموظفة فصل الخرطوم كانت السيدة قد تحركت بالسيارة بالفعل مما تسبب في رفع الموظفة في الهواء ووقوعها على ظهرها.

وتسبب الحادث في إصابة الموظفة في أحد كتفيها.

كما تسبب الحادث في خلع مضخة البنزين من مكانها وسقوطها على الأرض.

وقالت الشرطة إن السائقة كانت قد حصلت لتوها على رخصة القيادة.