شاهد: طائرات من دون طيار تشارك في عرض للأزياء

فتحت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "دولتشي آند جابانا" أبواب عالم ساحر بعرض مذهل شاركت فيه طائرات بدون طيار وذلك ضمن آخر فعاليات أسبوع ميلانو للموضة.

وفي مستهل العرض قرعت الأجراس وفتحت البوابة لتخرج منها طائرات من دون طيار تحمل حقائب اليد النسائية الفاخرة للدار الشهيرة وتسير بها على الممشى.

وطلبت دولتشي آند جابانا في الماضي ممن يطلق عليهم "المؤثرين" الشبان عرض أزيائها وكذلك المدونين والمشاهير على موقع انستغرام لتبادل الصور ممن لديهم ملايين المتابعين ويعتبرون أيقونات للموضة في عيون محبيهم.

لكن الثنائي الإيطالي الشهير عاد هذا العام للاستعانة بعارضات الأزياء المحترفات.