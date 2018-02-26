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منوعات|روسيا

شاهد: روس يتحدون البرد القارس بالسباحة في مياه متجمدة

26/2/2018

تحدى سباحون روس انخفاض الحرارة إلى عشر درجات تحت الصفر بإقامة المسابقات داخل مسبح في الهواء الطلق في مدينة كالينينغراد في أقصى الشمال الغربي لروسيا.

وشارك في المسابقات 73 سائحا تراوحت أعمارهم بين 11 و70 عاما في حضور جمهور حرص على تشجيع المتنافسين في أجواء راقصة.

وقالت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، إن التجربة كانت صعبة، لكنها ستعاودها مرة أخرى لأنها مثيرة. بينما عبر مشارك أخر في السبعين من عمره عن حزنه لأن المسابقة تقام مرة واحدة فقط في العالم.

وأشار مشارك أخر إلى أنه يواجه صعوبة في التنفس، لكنه يشعر بالدفء بالرغم من برودة الجو الشديدة.

والسباحة في المياه الباردة وبأجواء تنخفض فيها الحرارة دون الصفر أمر معتاد في روسيا حيث تقيم نوادٍ كثيرة مثل هذه المسابقات التي تعتبر على نطاق واسع أسلوبا للحفاظ على صحة جيدة.

المصدر : رويترز
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