بالصور.. مخدرات بـ 95 مليون دولار مخبأة داخل أقلام

ذكرت الشرطة الأسترالية (الإثنين) أنه تم القبض على رجل في سيدني استورد 300 كيلوجرام من مادة الايفيدرين، داخل شحنة مكونة من 21 ألف قلم تحديد "ماركر" قادمة من الصين.

واكتشف مسؤولو الحدود "أمورا غير عادية" خلال فحصهم للأقلام في سيدني في وقت سابق من الشهر الجاري، وزعمت الشرطة أن المواد الكيماوية تبلغ قيمتها السوقية حوالي 120 مليون دولار أسترالي، أي نحو 95 مليون دولار أمريكي.

وقال كبير المحققين بيتر ماكرلين للصحفيين إن ضبطية الأسبوع الماضي من المادة المخدرة كان من شأنها أن تترك أثرا مدمرا في سيدني والمناطق الإقليمية في نيو ساوث ويلز إذا سمح لها بالخروج إلى الشارع.

وألقي القبض على ثلاثة رجال عندما جاءوا من أجل استلام الشحنة. لكن تم إطلاق سراح شابين يبلغان من العمر 26 عاما و34 عاما في انتظار مزيد من التحريات، بينما وجهت إلى يوهوي لي البالغ من العمر 27 عاما تهمة استيراد كمية تجارية من سلائف المخدرات غير المشروعة.

ورفض الإفراج عن لى، الذي يعتقد أنه مواطن صيني، مقابل كفالة. ويواجه لي عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 25 عاما.

وقال جاري لو، قائد التحقيقات في قوة الحدود، إن القضية تبرز أساليب إخفاء فريدة وجديدة يستخدمها مستوردو المخدرات في محاولة لتجاوز السلطات.

وتابع "إنها يجب أن تكون بمثابة رسالة تحذير"، مضيفا أن شرطة الحدود ضبطت أكثر من طنين من الايفيدرين في نيو ساوث ويلز خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

وقالت السلطات إن أستراليا لديها "وباء خطير" في تعاطى المخدرات مع "طلب لا محدود" على المواد غير المشروعة مما أدى إلى تسجيل عدد كبير من المضبوطات والاعتقالات في السنوات الاخيرة.