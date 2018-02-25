شاهد: سباقات "الحمام الزاجل" في غزة

أطلق "الاتحاد الفلسطيني للحمام الزاجل" في قطاع غزة (السبت) موسم السباقات لهواة رياضة الحمام الزاجل لعام 2018.

وشارك في الحفل، الذي أقيم في ميناء غزة البحري، 30 شخصًا من هواة هذه الرياضة، وسط حضور جماهيري كبير.

وقال غسان كلاب، أمين سر الاتحاد: "نفتتح اليوم موسم سباقات الحمام الزاجل، من خلال إطلاق سرب منها، على أن تعود كل حمامة لمسكنها الخاص"، بمراقبة من المشاركين في التنظيم.

وأضاف أن الاتحاد يسعى لتعريف المواطنين بهذه الرياضة الفريدة.

وأوضح أن الحمام الزاجل يطير بسرعة فائقة، تتراوح بين 56 و65 كيلومترا في الساعة، حسب سرعة واتجاه الرياح.

وتمنى "كلاب"، مشاركة الطيور الغزّيّة في مسابقات عربية ودولية.

والاتحاد الفلسطيني للحمام الزاجل تم تأسيسه منتصف يوليو/تموز من العام الماضي، ويضم مجموعة من الهواة المهتمين بتربية هذا النوع من الطيور.