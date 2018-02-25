شاهد: سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد غلاكسى s9 و S9 بلس

أعلنت سامسونج (الأحد) في مؤتمر ببرشلونة الإسبانية، عن هاتفيها الجديدين غلاكسى s9 وغلاكسى s9 بلس.

ودعمت الشركة الكورية الجنوبية هاتفيها ببعض المواصفات التي تلبي احتياجات مستخدميها حول العالم.

حيث دعمت الشركة الكورية الجنوبية هاتفيها بنفس التصميم الزجاجي مع الإطار المصنوع من الألومنيوم وزجاج غوريلا الشهير المقاوم للخدش والكسر، الذي تشتهر به هواتفها، لكنها قلصت من حواف الهاتفين الجديدين.

وتشمل التغييرات الطفيفة في التصميم الخاص بهاتفي غلاكسي s9 وs9 بلس إخفاء ماسح القزحية بشكل جيد، وقارئ بصمات الأصابع وضع بشكل صحيح، مع تغيير مكان مكبرات الصوت السفلية.

كما دعمت سامسونغ هاتفيها الجديدين بشاشة Super AMOLED مع دقة Quad HD، إذ يبلغ قياس شاشة هاتف غلاكسى s9 نحو 5.8 بوصة، وتعرض الصورة بدقة1440 x 2960 بيكسل، بينما تصل مساحة شاشة هاتف غلاكسى s9 بلس إلى 6.2 بوصة.

وسيتوفر الهاتفان، الذي يدعم بمعالج ثماني النواة Exynos 9810 ويعمل بسرعة 2.8 غيغاهيرتز في جميع الأسواق حول العالم، فيما عدا أمريكا الشمالية والصين، إذ سيتوفر الهاتفان في هذه الأسواق بمعالج Snapdragon 845، كما يأتى هاتف غلاكسى s9 بـ4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، أما غلاكسى s9 بلس فتصل حجم الذاكرة العشوائية المدمجة إلى 6 غيغابايت.

وأضافت سامسونغ عددا من التحسينات بكاميرا هاتفيها الجديدين، فالكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 12MP قادرة الآن على تغيير فتحة العدسة، إذ يمكنك الاختيار بين f / 1.5 و f / 2.4، كما زودت الكاميرا بالاستقرار البصرى، وضبط تلقائي أفضل للصورة.

أما الكاميرا الأمامية بهاتفى غلاكسى s9 وs9 بلس فتبلغ دقتها 8 ميغابيكسل، مع فتحة عدسة f / 1.7 وضبط تلقائي للصورة، كما يدعم كلا الهواتف الذكية تصوير الفيديو بدقة 4K، ودعم غلاكسى s9 وs9 بلس بمعيار IP 68 لمقاومة الماء والغبار، كما يعملان بنظام أندرويد أوريو (8.0).

رويترز