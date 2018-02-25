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شاهد: النساء يضربن الرجال في مهرجان للألوان بالهند

25/2/2018

فيض من الألوان غمر بلدة بارسانا الهندية الشمالية، السبت، حيث تجمع الناس للاحتفال بمهرجان الألوان أو "هولي"، وفيه يتعرض الرجال للضرب من النساء بالعُصي!

وقام رواد المهرجان بإلقاء مساحيق على بعضهم البعض، كما استخدموا العُصي والدروع للاحتفال بالمهرجان الهندوسي للألوان.

وفقا للأساطير الهندوسية، تعرض الرجال من قرية ناندجاون -موطن إله الهندوسية "كريشنا"- للضرب من قبل نساء بارسانا، موطن الإلهة "رادها".

وتقول الأسطورة إن أقارب كريشنا اعتادوا مضايقة رادها وصديقاتها وتعرضوا للضرب ردًا على ذلك. والأسطورة تخلد انتصار الخير على الشر.

وتطبيقًا للأسطورة، أصبح ضرب النساء للرجال بالعصي بينما يحتمي الرجال بالدروع الخشبية، تقليدا شعبيا في مهرجان الألوان

ويحتفل بمهرجان الألوان في نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع، في اليوم الأخير من القمر الكامل خلال شهر فالغونا وفقًا للتقويم القمري الهندي .ويستمر المهرجان لمدة عشرة أيام في بارسانا والعديد من أجزاء أخرى من ولاية أوتار براديش.

المصدر : أسوشيتد برس + رويترز
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