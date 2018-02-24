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منوعات|النرويج

13 مليون دولار لتطوير "قبو يوم القيامة"

قبو "يوم القيامة" بالنرويج
قبو "يوم القيامة" بالنرويج
24/2/2018

قالت الحكومة النرويجية إنها تعتزم إنفاق 13 مليون دولار لتطوير "قبو بذور يوم القيامة" الذي بني على جزيرة في القطب الشمالي قبل 10 سنوات لحماية الامدادات الغذائية في العالم.

ويعمل قبو البذور العالمية سفالبارد بمثابة مجمد طبيعي عميق لدعم البنوك الجينية في العالم في حالة وقوع كوارث تتراوح ما بين الحرب النووية والاحتباس الحراري العالمي. ويضم القبو نحو 900 ألف عينة من البذور.

وقالت وزارة الزراعة فى بيان أمس إن التجديد سوف يشمل "بناء نفق وصول جديد مصنوع من الخرسانة وكذلك مبنى خدمات لإيواء وحدات للطاقة والتبريد الطارئة وغيرها من المعدات الكهربائية التي تنبعث منها الحرارة عبر النفق".

وأدى الذوبان غير المتوقع للجليد الدائم التجمد إلى تدفق بعض المياه إلى مدخل النفق المؤدي إلى القبو في أواخر عام 2016. وقالت النرويج قبل نحو عشر سنوات إنها أنفقت 9 ملايين دولار لبناء هذا المرفق.

وفي عام 2015، انسحب باحثون لأول مرة من القبو بعد أن دمرت الحرب في سوريا بنكا للبذور بالقرب من مدينة حلب السورية. وتمت زراعة البذور وإعادة إيداعها في قبو سفالبارد العام الماضي.

وقال وزير الزراعة جون جورج ديل في بيان "هذا يدل على أن قبو البذور هو تأمين عالمي لتوفير الإمدادات الغذائية للأجيال القادمة".

المصدر : رويترز
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