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منوعات|الهند

هدية زواج تنهي حياة عريس وجدّته وتصيب العروس بالهند

24/2/2018

تحولت فرحة عائلة هندية إلى مأتم بعد مصرع العريس وجدته وإصابة العروس بإصابات خطيرة نتيجة انفجار طرد تم إرساله كهدية للعروسين.

ووفقا لما تداولته وسائل إعلام هندية، قال مسؤولون في شرطة ولاية أوديشا شرقي الهند إن طردا أُرسل كهدية زواج لعروسين تزوجا حديثا في منطقة "بولانغير" بالولاية، انفجر حال فتحه.

وتسبب الانفجار، الذي وقع (الجمعة) في إصابة العروسين وجدة العريس، وبعد نقلهم إلى المستشفى توفي العريس وجدته، فيما لا تزال العروس تعالج في المستشفى من إصابات خطيرة.

وقال مسؤولو الشرطة إنه لم يُعرف بعد من أرسل الطرد، مضيفين أن تحقيقا فتح في الحادث.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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