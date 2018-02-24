شاهد: نسج أطول وشاح في العالم

بدأ كمبوديون محاولة لنسج أطول وشاح في العالم لتسجيله بموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وشارك زوار (السبت) في عملية نسج الوشاح للمساعدة في محاولة لأن يصل طوله إلى ألف متر.

ويُعرف الوشاح التقليدي في كمبوديا باسم كراما.

وبدأ المتطوعون، ومعظمهم نساجون متمرسون، محاولتهم في الرابع عشر من فبراير/ شباط، مع السماح لزائرين بالمشاركة في العمل بعد تدريبهم لفترة وجيزة.

ويقول منظمو الحملة إنها تهدف لتوعية أكبر بتقليد النسيج وبأهمية الوشاح "كراما" وتحفيز الناس لحشد جهودهم لتسجيل رقم قياسي عالمي.

كما تحدث رئيس الوزراء هون سين مع عمال النسيج (الأربعاء) الماضي لتشجيعهم على الانتهاء من المهمة التي لم يتحدد موعد لاستكمالها.