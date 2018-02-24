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شاهد: ترمب يحاول إخفاء صلعته والجمهور ينفجر ضحكا

24/2/2018

ظهرت بداية صلع في رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومن الواضح أن ذلك أمر يزعجه.

وابتسم ترمب، الذي يحرص كثيرا على مظهره وكان في السابق أحد نجوم تلفزيون الواقع، عندما شاهد نفسه على شاشة بينما كان يلقي كلمة خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ أمس الجمعة.

وقال ترمب مثيرا ضحكات الحضور من مؤيديه "يا له من منظر جميل. انظروا. أود مشاهدة هذا الرجل يتحدث" في إشارة إلى نفسه.

ثم لاحظ الرئيس فيما يبدو وجود بقعة من الشعر الخفيف في مؤخرة رأسه فاستدار وحرك يده فوق شعره المصبوغ وقلد الحركات اللازمة لتصفيفه يوميا.

وقال ترمب بعدما أصبح في مواجهة الحشد مرة أخرى "أبذل جهدا مضنيا لإخفاء هذه البقعة الصلعاء. أعمل بجد على هذا".

وتحدث ترمب في كلمته التي استمرت أكثر من ساعة عن قضايا أخرى أكبر تصيبه بالإحباط. وبدا ترمب مستعدا لاستخدام كل أدواته خلال الحملة الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني حيث يواجه الجمهوريون خطر خسارة سيطرتهم على الكونغرس.

وأشار ترمب بحسرة إلى سياسات الهجرة الأمريكية وكرر قصة سردها أثناء حملته الانتخابية الرئاسية وشبه فيها المهاجرين غير المرغوب فيهم بثعبان مميت. وقوبلت كلمة ترمب بتصفيق من الحضور.

المصدر : الجزيرة مباشر
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