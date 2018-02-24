شاهد: العثور على لوحة مسروقة قيمتها مليون دولار في حافلة

عثرت شرطة الجمارك الفرنسية على لوحة للفنان الفرنسي "إدجار ديغا " كانت قد سرقت قبل نحو تسعة أعوام من متحف في مرسيليا، في صندوق أمتعة حافلة قرب باريس.

وقالت الحكومة الفرنسية، الجمعة إن شرطة الجمارك عثرت على لوحة الفنان الفرنسي، إدجار ديغا (الجوقة) والتي سرقت قبل نحو تسعة أعوام من متحف في مرسيليا، في صندوق أمتعة حافلة قرب باريس.

وتصور لوحة (الجوقة) التي تعود إلى العام 1877 صفا من الرجال يغنون في أوبرا دون جوان.

وقال وزيرا الثقافة والميزانية في بيان إن الشرطة كانت تجري عمليات تفتيش عشوائية لحافلة في منطقة استراحة على طريق سريع على بعد نحو 30 كيلومترا شرقي باريس في 16 فبراير/شباط عندما عثرت على اللوحة وأكد متحف (أورسيه) أنها أصلية.

ولم يذكر البيان معلومات حول سبب وجودها في الحافلة أو من تركها هناك.

والفنان الفرنسي ديغا معروف بلوحاته ومنحوتاته التي تعبر عن الراقصين وكثيرا ما يرتبط بالحركة الانطباعية.