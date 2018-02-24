أول عرض "أوبرا" في السعودية وسط إقبال جماهيري واسع

بدأ في السعودية، مساء الجمعة، أول عرض أوبرا بالمملكة تحت عنوان "عنتر وعبلة" في تظاهرة شهدت نفاذ التذاكر في أوّل أيام العرض.

ويأتي العرض الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه (حكومية)، على مدار يومين، غداة إعلان المملكة البدء في بناء دار للأوبرا بالبلاد، في سابقة تعدّ الأولى من نوعها في تاريخها.

وأعلنت شركة (تايم) المنظمة للعرض، عبر حسابها بموقع تويتر، نفاد تذاكر أول أيام العرض، في مؤشر يدل على الإقبال الجماهيري الواسع الذي حظي به.

ونشر مغرّدون حضروا العرض، صورا ومقاطع فيديو من العرض، عبر تويتر، واصفين إياه أنه"فن راق كانوا متعطشين له".

وفي وقت سابق، كشف موقع رزنامة الترفيه (التابع لهيئة الترفيه)، أن أوبرا "عنتر وعبلة" ستعرض في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالعاصمة الرياض، وأوضح أنها أول أوبرا باللغة العربية تحكي قصة الحب الشهيرة (عنتر وعبلة) .

ووفق المصدر نفسه، تقدم الأوبرا عرضها بحلة فريدة، يمتزج فيها الشعر الفصيح والحوار البليغ مع التوزيع الأوركسترالي وتقنيات الأداء الأوبرالي، في ديكور مسرحي يحاكي الصحراء ومضارب القبائل، كما تميّز العرض بملابس وتفاصيل تستعيد حياة العرب في البادية، على وقع أنغام أوركسترا طُعّمت بإيقاعات شرقية.

ويشهد قطاع الترفيه تطورات ضخمة منذ تأسيس هيئة خاصة به في 2016، بالتزامن مع تحولات اجتماعية واقتصادية ضخمة في البلاد.

وقررت السعودية، في 11 ديسمبر/ كانون أول الماضي، السماح بفتح دور عرض سينمائي بعد حظر امتد لأكثر من ثلاثة عقود، ومن المرتقب بدء افتتاح قاعات للسينما في مارس/ آذار المقبل.

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.