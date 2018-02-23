شاهد: قطع مجوهرات بجمال الطبيعة والعمارة في قطر

يتيح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات فرصة لمشاهدة أحدث التصميمات المقدمة من نحو 500 شركة مشاركة في دورته الحالية التي تستمر حتى يوم 26 من فبراير/ شباط الجاري.

وفي إحدى زوايا المعرض الذي يتلألأ بالقطع الفنية المميزة ويستقطب عشاق المجوهرات، وقفت شابة قطرية تعرض نفائس من مجموعتها التي تعبّر عن جمال الطبيعة والعمارة بقطر في قطع المجوهرات.

والمصممة القطرية ندى السليطي واحدة من المصممين المشاركين في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي بدأ يوم الأربعاء -21 من فبراير /شباط، وتقول مصممة المجوهرات القطرية إنها تعبر من خلال مجموعتها عن طبيعة قطر وعمارتها.

وأسست ندى، التي درست تصميم المجوهرات في المملكة المتحدة، شركتها الخاصة (هيرات) في عام 2011. وترى ندى أن تصميم المجوهرات لغة تستخدمها في التواصل.

تقول ندى "المجوهرات بالنسبة لي هي مزيج من العمارة والفن، عن طريقها نقدر نوصل رسائل.. فيه جمال كثير موجود في الطبيعة القطرية.. فيه جمال موجود في اللغة المعمارية في قطر، سواء القديمة أو الحديثة.. أنا آخذها بطريقتي وأعبر عنها في قطع مجوهرات".

وتوضح، السليطي بأن زبائن المجوهرات في قطر يحبون اللؤلؤ بشكل كبير بحكم ارتباطهم بتجارة اللؤلؤ، كما يحبون الألماس والقطع المميزة.

من جانبه يقول "توماس دوروي" كبير مطوري الأعمال في مجوهرات (ديفيد موريس) للمجوهرات ومقرها لندن إن مبيعات شركته شهدت زيادة في منطقة الشرق الأوسط العام الماضي موضحا أن القطريين هم الزبائن الرئيسيين لشركته.

يشار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر، من حيث القوة الشرائية، من بين أعلى المعدلات في العالم.