شاهد: فلسطينية تبدع لوحات فريدة من الخيوط والأخشاب

في سوق لا تتوفر فيه سوى فرص عمل محدودة لجأت فنانة فلسطينية شابة، تقيم في غزة، إلى الإنترنت لتتعلم كيف تبدع قطعا فنية متميزة.

وعلّمت الفنانة، وتدعى سحر وشاح، نفسها إبداع أعمال فنية عبارة عن لوحات ملونة باستخدام مسامير تدقها في قطع خشبية ثم تنسج ما بينها باستخدام الخيط.

وشاهدت سحر، خريجة الجامعة، فيديوهات على الإنترنت لتتعلم فنها الفريد والتي تعكس من خلاله قضايا سياسية وشخصية.

ومن بين اللوحات التي أبدعتها سحر بهذه الطريقة صورة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) وأخرى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضمن مجموعة اللوحات التي رسمتها.

وقالت سحر إن الصدفة هي التي قادتها للتعرف على هذا الفن على شبكة الانترنت، بعد أن شاهدت لوحة بالمسامير والخيوط مما دفعها لخوض التجربة بنفسها وتطوير موهبتها لتحاول التعبير عن أفكارها بتحويل الأفكار إلى أعمال فنية.

وتأمل سحر أن تتمكن يوما ما من الخروج من قطاع غزة المحاصر لتدرس الفن في الخارج.

وأعربت سحر عن أملها في أن تتمكن من إقامة معرضها الخاص بها وأن تتمكن من عمل دورات تعلم فيها الراغبين فن رسم اللوحات بالمسامير والخيوط.

وتبيع سحر لوحاتها عن طريق الإنترنت بسعر يتراوح بين 20 دولارا و100 دولار للوحة الواحدة.

وتقول هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن نحو 33 في المئة من الفلسطينيات عاطلات. وتضيف أن معدل مشاركة المرأة الفلسطينية في قوة العمل يبلغ 17.4% فقط وهو من بين أدنى المعدلات في العالم.