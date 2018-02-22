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شاهد: سبعيني يواصل لعب كرة القدم في دوري الهواة

22/2/2018

انضم المسن التركي شريف كونت (69 عامًا) إلى أحد أندية كرة القدم في الدرجة الثانية لدوري الهواة، رغم تقدمه في السن.

وانتقل اللاعب والفني والسابق في نادي "ظفر" الرياضي بولاية طرابزون شمالي البلاد، إلى نادي "قره تشاي" بولاية عثمانية جنوبي البلاد، بعد أن عمل في ناديه السابق طيلة 32 عامًا.

وقال كونت إنه رغب في الاستمرار بمسيرته الرياضية في ولاية مختلفة، وإنه قرر الانضمام لنادي "قره تشاي" بعد أن تلقى طلبًا من إدارييه في هذا الصدد.

وأضاف أنه حصل على التراخيص اللازمة في 15 فبراير/شباط الجاري، مشيرًا إلى أنه يمارس رياضة كرة القدم منذ أن كان في العاشرة من عمره.

ولفت إلى أنه يشارك في سباقات الجري منذ 10 أعوام دون انقطاع، معتبرًا أن ممارسة الأنشطة الرياضية لفترة طويلة تشعره بالأمان.

وأكد كونت أنه لن يتقاضى أموالًا مقابل انضمامه، وأنه يهدف فقط إلى تقديم ما يستطيع من دعم لكرة القدم للهواة.

ويواصل كونت تمارينه في نادي "ياووز سليم" بطرابزون، فيما نوّه إلى أنه سيسافر إلى عثمانية خلال فترة قصيرة للعب في ناديه الجديد.

المصدر : الأناضول
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