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شاهد: ملكة بريطانيا تحضر بشكل مفاجئ عرض أزياء بلندن

20/2/2018

تملكت الدهشة الحاضرين لأحد عروض الأزياء في لندن يوم الثلاثاء عندما وجدوا الملكة إليزابيث الثانية تجلس في الصف الأول لتشاهد تصميمات المصمم الصاعد ريتشارد كوين.

وجلست الملكة البالغة من العمر 91 عاما والتي كانت ترتدي سترة زرقاء فاتحة بجانب "آن وينتور" رئيسة تحرير مجلة فوغ الأمريكية فيما قدمت عارضات الأزياء مجموعة من التصميمات الجريئة ذات الألوان البراقة في نهاية أسبوع الموضة بلندن.

وقدمت الملكة لكوين في وقت لاحق لأول مرة جائزة الملكة إليزابيث الثانية للتصميم البريطاني.

وقال قصر بكنغهام في بيان إن الجائزة دشنت تقديرا للدور الذي تلعبه صناعة الموضة في المجتمع والدبلوماسية.

وأضاف أن الجائزة ستقدم سنويا للمصممين البريطانيين الصاعدين الذين يظهرون موهبة استثنائية وأصالة في الوقت الذي يضيفون فيه قيمة للمجتمع.

ودشن كوين المصمم المولود في لندن علامته التجارية التي تحمل اسمه في 2016. وقال عنه موقع أسبوع لندن للموضة إنه "متخصص في أزياء النساء وتتميز تصميماته بالجرأة…فتخلق رؤية تقدمية شجاعة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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