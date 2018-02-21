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منوعات|الأرجنتين

بالصور.. الشرطة تعثر على 219 ثعبانا في مسكن بالأرجنتين

21/2/2018

عثرت الشرطة الأرجنتينية الثلاثاء على 219 ثعبانا في منزل بوسط العاصمة بوينس آيرس، بما فى ذلك أفاعي البيثون وثعابين البوا.

وقال وزير البيئة سيرغيو بيرغمان لشبكة "تودو نوتيشياس" إن الزواحف كانت جاهزة لبيعها لغرض غير معروف، مشيرا إلى أنه تم توجيه الاتهام إلى شخص واحد في القضية.    

وقال سانتياغو داليسيو من منظمة "فاونا سيلفستر" البيئية إنه "بالرغم من شكلها المخيف، إلا أن هذه الثعابين لم تكن تشكل خطرا" على السكان المحليين.   

ومن المقرر أن يفحص العلماء الثعابين لتحديد ما إذا كان من الممكن إطلاق سراحها في موطنها الطبيعي.  

المصدر : الألمانية
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