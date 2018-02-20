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شاهد: "ترام" الإسكندرية يتجمل لركابه

19/2/2018

تشهد العربات المستخدمة في "ترام" مدينة الإسكندرية، شمال مصر، عمليات تطوير وتحديث بعد أن وصل عمر بعض العربات المستخدمة في الخدمة لنحو 60عاما.

ويعد "الترام"، أو القطار الداخلي الصغير، أحد أشهر معالم مدينة الإسكندرية، ويقول مسؤولون إنه يعمل في المدينة منذ عام 1860 مما يجعله الأقدم في أفريقيا، ومن بين الأقدم في العالم.

ويقول المسؤولون إن العربات الجديدة تقدم خدمات متميزة في مقابل زيادة أسعار خدمات وسائل النقل.

وبإمكان الركاب الاستمتاع بمشاهدة أفلام وقراءة الصحف أو تناول الطعام جالسين إلى موائد على متن العربات الجديدة.

ويقول المهندس هاني محمد، مدير عام ترام المدينة إنهم فكروا في تطوير العربات لتليق بالراكب وبما يواكب العصر.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 80 ألف راكب يستخدمون خطوط الترام يوميا في المدينة. وتغطي هذه الشبكة من الخطوط ما يزيد عن 56 كيلومترا.

وتقول السلطات المصرية إنها تعتزم التوسع في أعمال التجديد وتقديم وحدات أسرع لتقليل المدة التي يستغرقها زمن الانتقال بين المحطات.

المصدر : رويترز
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