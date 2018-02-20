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باحثون يحذرون من مخاطر نظام التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي

20/2/2018

حذر فريق من الباحثين اليابانيين من خطر سرقة الهويات وسط انتشار أنظمة التعرف على الوجه المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ويقول الباحثون إن هناك خطرا جسيما في هذه الأنظمة إذ يمكن أن تتعرض للاختراق ما يقود إلى فقدان البيانات الشخصية على نطاق واسع.

وقد أجرى الباحثون تجربة استخدموا فيها نظامًا للذكاء الاصطناعي يحفظ وجهًا بشريًا معينًا ووصلوه بالإنترنت.

وتمكن قرصان إلكتروني مشارك في التجربة خلال يومين فقط من ابتداع صورة نجحت في خداع هذا النظام للتعرف على الوجه وجعله يعتقد أن الصورة هي فعلًا للشخص المقصود.

وقال جون ساكوما الأستاذ بجامعة تسوكوبا إن مطوري الذكاء الاصطناعي لم يتصوروا هذا النوع من السيناريو الناتج عن حصول شخص ثالث على البيانات المحفوظة في النظام.

وأضاف أنه من الواضح أن هناك حاجة لتدابير أمنية شاملة للوقاية من مثل هذه المخاطر.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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