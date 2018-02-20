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منوعات|ألمانيا

أعلى محكمة في ألمانيا تنظر في نزاع قضائي حول صيغة" المؤنث"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
20/2/2018

تنظر المحكمة الاتحادية الألمانية (الثلاثاء) في دعوى قضائية تقدمت بها امرأة للمطالبة بأن يتم مخاطبتها في النماذج الخاصة بصندوق التوفير بصيغة المؤنث.

وكانت المدعية/ 80  عاما/ أخفقت من قبل في دعواها القضائية أمام محاكم أدنى، حيث رأت المحكمة الابتدائية في مدينة زاربروكن مثل صندوق التوفير المدعى عليه أن استخدام كلا الصيغتين المذكر والمؤنث يزيد النصوص تعقيدا.

كما أشارت المحكمة إلى أن صيغة المذكر تُستخدم منذ عام 2000  كصيغة شاملة للجنسين في الاستخدام اللغوي العام.

وترى المدعية مارليس كريمر أن الاقتصار على استخدام صيغة المذكر يمثل انتهاكا لمبدأ المساواة بين الجنسين.

وقالت كريمر: "إنه حق يكفله لي الدستور أن أكون مميزة كامرأة كتابة ومخاطبة".

تجدر الإشارة إلى أن كريمر اشتهرت في الماضي بمواقفها المتكررة المدافعة عن حقوق المرأة فقد تخلت في تسعينيات القرن الماضي لفترة طويلة عن حيازة جواز سفر حتى تمكنت من تضمين صيغة المؤنث في وثائق السفر.

كما نجحت كريمر في جمع توقيعات للمطالبة بإطلاق أسماء نسائية على المرتفعات الجوية، بدلا من اقتصارها على المنخفضات الجوية.

ولم يتحدد بعد موعد نطق المحكمة بالحكم الذين يترقبه المحللون بشغف.

المصدر : الألمانية
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