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شاهد: ولاية أمريكية تستخدم المروحيات لنقل "الوعول"

1/2/2018

استخدمت ولاية كنتاكي الأمريكية الطائرات المروحية لنقل حيوانات الوعول إلى موطن جديد لهم داخل الولاية.

وأظهر مقطع فيديو مروحية وهي تطير ويتدلى منها حبل مربوط به وعلا تمت تغطية عينيه، قبل أن تتوقف المروحية في الهواء ويتم وضع الوعل على شاحنة صغيرة كانت تنتظر تمهيدا لنقله وإطلاقه في البراري.

وقال بيان صادر عن إدارة الحياة البرية والأسماك في الولاية إنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام المروحيات في نقل الوعول.

وأشارت الإدارة إلى أن المنطقة الجديدة يوجد بها عدد قليل من الوعول، مما دفعها لإجراء عملية النقل.

المصدر : رويترز
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