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منوعات|نيوزيلندا

شاهد: عاصفة قوية تضرب نيوزيلندا وتقطع السبل بمئات السياح

2/2/2018

تقطعت السبل بمئات السياح في نيوزيلندا (الجمعة) بعدما ألحقت عاصفة قوية أضرارا بالطرق واقتلعت أشجارا وأسقطت خطوط الكهرباء.

وجلب الإعصار المداري "فيهي" هذا الأسبوع أمطارا غزيرة أغرقت مدينة ديوندن الجنوبية وبلدة بولر على الساحل الغربي، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ ومطالبة السكان بعدم السفر برا.

وقالت السلطات في نيوزيلندا إن الأحوال الجوية السيئة ألحقت أضرارا بطريق رئيسي حول هاست التي تبعد 426 كيلومترا شمال غربي ديوندن مما أدى إلى تقطع السبل بمئات السياح في البلدة.

وقال مجلس منطقة وستلاند في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "هناك ما لا يقل عن 600 سائح في هاست ونجري تقييما لاحتياجاتهم".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية (الجمعة) إن العاصفة تتجه إلى جنوب شرق البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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