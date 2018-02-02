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شاهد: شابان فرنسيان "يستمتعان" بفيضانات باريس

2/2/2018

لم يمثل الطقس السيء عائقا أمام فتيين فرنسيين أخذا ألواح تزلج للعب في الشوارع التي غمرتها مياه فيضانات في ضاحية روي مالميزون في باريس.

وأخذ الصبيان يستعرضان مهاراتهما في التزلج بين أشجار الحي وهما يمسكان بحبل.

وقال والد أحد الفتيين إن منزله الذي يقع بالقرب من نهر السين غمرته المياه، منذ يوم الجمعة الماضي (26 من يناير /كانون الثاني).

وشهدت باريس وضواحيها ارتفاع منسوب مياه نهري السين والمارن ما أدى إلى إجلاء المئات من السكان من منازلهم.

وأدى الهطول المتواصل والغزير للأمطار في فرنسا، الأيام الأخيرة إلى ارتفاع كبير في منسوب نهر السين، ليصل منسوبه إلى مستويات غير مسبوقة.

وتعطلت حركة النقل وتأهبت إدارات المتحف مع استعداد باريس السبت لذروة فيضان نهر السين الذي استمر منسوب المياه فيه بالارتفاع رغم التوقعات بأن لا يبلغ المستوى الذي وصل إليه عام 2016.

لكن السيناريو الأسوأ الذي يخشاه الفرنسيون هو فيضان مثل الذي حدث عام 1910 عندما بلغ منسوب مياه السين 8,62 مترا، هو أمر يبدو مستبعدا تماما مع التوقعات بأن تشهد الأيام القادمة طقسا أكثر جفافا.

المصدر : رويترز
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