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شاهد: سنغافورة ترد على مجلة وصفتها بـ"المملة" بفيديو مثير

2/2/2018

ردت وكالة السياحة في سنغافورة على إدراج مجلة "تايم آوت" للمدينة الثرية ضمن مدن العالم الأقل إثارة بنشر فيديو يقول في سخرية "لا شيء مثير للقيام بعمله".

وصنف مؤشر المجلة للحياة في المدن، الذي نشر هذا الأسبوع، سنغافورة في المركز الحادي والثلاثين ضمن 32 مدينة لتأتي قبل إسطنبول بمركز واحد بناء على استطلاع شمل ما يربو على 15 ألف شخص.

وتصدرت شيكاغو القائمة وتلتها بورتو في البرتغال ثم نيويورك واستند التصنيف إلى عوامل مثل الأطعمة والمشروبات والثقافة والأجواء الودية والقدرة على تحمل التكاليف والسعادة وأحوال المعيشة.

ونالت سنغافورة إشادة على السلامة والنقل العام لكنها جاءت ضمن أدنى المدن في الأنشطة الفنية والثقافية إذ قال 17 % فحسب من المشاركين في الاستطلاع "هناك دائما شيء يمكن أن تراه وتقوم به".

وردا على ذلك نشرت هيئة السياحة في سنغافورة فيديو مدته 56 ثانية على صفحتها على فيسبوك يقول "سنغافورة مملة… لا شيء مثير للقيام به".

وعرض الفيديو لقطات لاستديوهات يونيفرسال في سنغافورة وسباق فورمولا 1 ومتحف أرتسينس وبرجا جديدا للقفز بالحبال في جزيرة سنتوسا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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