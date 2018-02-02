شاهد: استقبال حار للأمير وليام وزوجته وسط صقيع النرويج

بسطت سجادة حمراء على طبقات الثلوج في النرويج لاستقبال الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت في آخر محطة بجولتهما في شمال أوربا.

وكان في استقبال الزوجين، ولي العهد النرويجي الأمير هاكون وزوجته الأميرة ميت ماريت في مطار جارديمون بالعاصمة أوسلو بالإضافة لعدد من المعجبين الذين وقفوا في الصقيع وهم يلوحون بالعلم البريطاني.

وتجول وليام وكيت، اللذان ينتظران مولودهما الثالث في أبريل / نيسان، في متنزه منحوتات للأطفال في بداية الزيارة التي تستمر يومين، ومن المقرر أن يزورا متحف التزلج المخصص للرياضة الوطنية في النرويج.

ويتوقع أيضا أن يلتقيا مجموعة من التلاميذ لمناقشة الصحة العقلية وهي ملف سبق وأن شارك وليام وشقيقه الأمير هاري في حملات به.

والأمير وليام، الثاني في الترتيب في ولاية العرش، هو أحد أقارب الملك هارالد ملك النرويج لأن كليهما ينحدر من نسل الملكة فيكتوريا.