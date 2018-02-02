شاهد: أمريكي يهاجم طبيبا تحرش ببناته أثناء ممارستهن الجمباز

حاول والد ثلاث شابات من ضحايا تحرش الدكتور الأمريكي لاري نصار، الهجوم على الأخير خلال جلسة استماع في محكمة في ولاية ميشيغان (الجمعة).

وكان قاض رفض طلبا للأب بالانفراد بنصار في غرفة لمدة خمس دقائق، فانقض الرجل محاولة مهاجمة نصار، لكن رجال الأمن تدخلوا لإبعاده، حيث قاموا بتقييده، بينما قام أحد أفراد الأمن بإخراج نصار سريعا من قاعة المحكمة.

واستخدم الوالد ألفاظا نابية في مخاطبة نصار، لكن مسؤولي المحكمة طالبوه بالتزام الأدب.

يشار إلى أن أكثر من مئة وخمسين سيدة على الأقل قلن إن نصار تحرش بهن حين كان طبيبا مسؤولا عن فريق الجمباز في الولايات المتحدة.

وقضت محكمة في ولاية ميشيغان نهاية الشهر الماضي بسجن الطبيب لاري نصار مدى الحياة بعد أيام من بيانات مؤثرة صادرة عن لاعبات جمباز قلن إن نصار تحرش بهن، ومن بينهن البطلتان الأولمبيتان آلي رايسمان وسيمون بايلز.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأمريكي للجمباز إن الأعضاء المتبقين بمجلس إدارة الاتحاد سيستقيلون بناء على طلب من اللجنة الأولمبية الأمريكية إثر الكشف عن تجاوزات الطبيب السابق لمنتخب السيدات وارتكابه لانتهاكات جنسية بحق اللاعبات.