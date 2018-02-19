البث الحي
منوعات

للمرة الثانية في 6 سنوات: إدانة عائض القرني بالسرقة الأدبية

الداعية السعودي عائض القرني
الداعية السعودي عائض القرني
19/2/2018

قالت وسائل إعلام سعودية إن ورثة أديب سوري كسبوا دعوى قضائية ضد الداعية السعودي عائض القرني، اتهموه فيها بالسطو على محتوى كتاب شهير ألفه والدهم عن صحابة النبي محمد صلى الله وسلم.

وقضت محكمة سعودية بتغريم القرني 30 ألف ريال سعودي (8 آلاف دولار) بسبب انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية، بعد استخدامه محتوى كتاب "صور من حياة الصحابة" للأديب والكاتب السوري عبد الرحمن رأفت الباشا في برنامج إذاعي، ونسبة المحتوى لنفسه من دون ذكر المؤلف.

كما قضت المحكمة بأن يدفع القرني 120 ألف ريال سعودي (32 ألف دولار) لدار الأدب الإسلامي، ناشرة الكتاب، وألزمت الإذاعة التي بثت البرنامج بوقف إعادة الحلقات.

وهذه هي المرة الثانية التي يُدان فيها القرني بالسرقة الأدبية والفكرية، حيث قضت محكمة سعودية عام 2012 بتغريمه 330 ألف ريال سعودي (88 ألف دولار)، بعد إدانته بسرقة محتوى كتابه الشهير "لا تحزن" من كتاب بعنوان "لا تيأس" للكاتبة السعودية سلوى العضيدان.

وقضت المحكمة في ذلك الحين بسحب كتاب "لا تحزن" من الأسواق ومنعه من التداول، وحظر دخوله السعودية.

المصدر : وسائل إعلام
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)