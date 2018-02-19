للمرة الثانية في 6 سنوات: إدانة عائض القرني بالسرقة الأدبية

قالت وسائل إعلام سعودية إن ورثة أديب سوري كسبوا دعوى قضائية ضد الداعية السعودي عائض القرني، اتهموه فيها بالسطو على محتوى كتاب شهير ألفه والدهم عن صحابة النبي محمد صلى الله وسلم.

وقضت محكمة سعودية بتغريم القرني 30 ألف ريال سعودي (8 آلاف دولار) بسبب انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية، بعد استخدامه محتوى كتاب "صور من حياة الصحابة" للأديب والكاتب السوري عبد الرحمن رأفت الباشا في برنامج إذاعي، ونسبة المحتوى لنفسه من دون ذكر المؤلف.

كما قضت المحكمة بأن يدفع القرني 120 ألف ريال سعودي (32 ألف دولار) لدار الأدب الإسلامي، ناشرة الكتاب، وألزمت الإذاعة التي بثت البرنامج بوقف إعادة الحلقات.

وهذه هي المرة الثانية التي يُدان فيها القرني بالسرقة الأدبية والفكرية، حيث قضت محكمة سعودية عام 2012 بتغريمه 330 ألف ريال سعودي (88 ألف دولار)، بعد إدانته بسرقة محتوى كتابه الشهير "لا تحزن" من كتاب بعنوان "لا تيأس" للكاتبة السعودية سلوى العضيدان.

وقضت المحكمة في ذلك الحين بسحب كتاب "لا تحزن" من الأسواق ومنعه من التداول، وحظر دخوله السعودية.