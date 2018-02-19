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شاهد: مصريات يُعدن تدوير مخلفات "نظيفة" لإنتاج بُسط رائعة

19/2/2018

نساء فقيرات في حي بسيط على مشارف القاهرة يعدن استخدام قطع قماش وعلب صفيح ومخلفات ورقية في إنتاج أشياء تصلح للاستخدام اليومي مجددًا.

ويجري تدريب هؤلاء النسوة في ورش لصنع منتجات يدوية وورش نسيج وورش "الباتش وورك" (الرقع) في إطار برامج لتوفير دخل لهن عبر مشروع تأسس في ثمانينات القرن الماضي.

ويركز المشروع على إعادة التدوير وإدارة المخلفات في منطقة الزبالين بحي منشأة ناصر على مشارف القاهرة.

وأسس المشروع جمعية حماية البيئة، وهي جمعية أهلية تعمل على خفض الهدر ونشر التعليم.

وتعمل الجمعية على تحسين حياة جامعي القمامة في حي الزبالين من خلال تعليمهم لمهن جديدة إضافة إلى محو أُميتهم بتعليمهم القراءة والكتابة.

وأشادت الزبائن بالبسط التي ننتجها العاملات في تلك الورش.

وخلال العقدين الماضيين ساعدت جمعية حماية البيئة مئات النساء، وتُشغل حاليا نحو 200 امرأة.

المصدر : رويترز
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